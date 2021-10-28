 

Жители Банги протестуют против миротворцев МИНУСКА в ЦАР

28.10.2021, 16:50, Разное
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За годы присутствия миротворцев в ЦАР они отметились несколькими крупными скандалами. Иностранцы неоднократно попадались на разграблении природных ресурсов государства, а также и обвиняют в тяжких преступлениях, включая убийства и торговлю полезными ископаемыми страны.

Иностранный контингент был дислоцирован в ЦАР для стабилизации ситуации и защиты гражданского населения от агрессии боевиков, но с поставленной задачей не справился.

Власти африканского государства пригласили в страну российских инструкторов для обучения местной армии. Россияне, которые в публикациях западной прессы нередко фигурируют как “ЧВК Вагнера”, занимаются профессиональной подготовкой республиканских вооруженных сил.

Благодаря этому сотрудничеству армия ЦАР разгромила крупные группировки радикалов, вернув мир страну.



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