В Австралии стартовали продажи седана Porsche Taycan RWD с задним приводом

На автомобильном рынке Австралии были запущены продажи седана Porsche Taycan RWD с системой заднего привода.

В настоящее время указанное транспортное средство является самым доступным в финансовом плане представителем австралийской модельной линейки компании. Стоимость рассматриваемого автомобиля начинается от 156,3 тыс. долларов. Новинка с задним приводом присоединяется к более производительным и полноприводным вариантам исполнения 4S, Turbo и Turbo S в линейке Taycan.

Версия для бездорожья с высокой посадкой (Porsche Taycan Cross Turismо) теперь также доступна для приобретения на австралийском рынке. Первые экземпляры транспортного средства поступили в автосалоны Австралии в прошлом месяце.

Представитель австралийского офиса Porsche Cars сообщил изданию Drive, что клиенты уже могут заказать Taycan RWВ, а поставки экземпляров модели, как ожидается, будут запущены в начале следующего года.

Для седана с задним приводом доступны два литий-ионных аккумуляторных блока мощностью 79,2 и 93,4 кВт / ч, которые обеспечивают дальность хода на уровне 431 и 484 км в цикле WLTP соответственно.

С меньшей батареей заявлена пиковая мощность на отметке в 300 кВт/ 45 Нм во время периодов ускорения управления запуском. Автомобили, оснащенные аккумулятором большего размера, вырабатывают максимум 350 кВт/357 Нм.

Единственный электродвигатель передает мощность на задние колёса через 2-ступенчатую автоматическую коробку передач. Это позволяет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды на пути к максимальной скорости 230 км/ч, ограниченной искусственным путем.

Полностью электрический вариант исполнения среднеразмерного внедорожника Porsche Macan, скорее всего, поступит в австралийские автосалоны в 2023 году или годом позже.

Предполагая, что Porsche сможет поддерживать паритет цен между бензиновыми и электрическими конфигурациями, эксперты ожидают снижения стоимости модели Taycan.