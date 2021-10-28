 

В Австралии стартовали продажи седана Porsche Taycan RWD с задним приводом

28.10.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На автомобильном рынке Австралии были запущены продажи седана Porsche Taycan RWD с системой заднего привода.

В настоящее время указанное транспортное средство является самым доступным в финансовом плане представителем австралийской модельной линейки компании. Стоимость рассматриваемого автомобиля начинается от 156,3 тыс. долларов. Новинка с задним приводом присоединяется к более производительным и полноприводным вариантам исполнения 4S, Turbo и Turbo S в линейке Taycan.

Версия для бездорожья с высокой посадкой (Porsche Taycan Cross Turismо) теперь также доступна для приобретения на австралийском рынке. Первые экземпляры транспортного средства поступили в автосалоны Австралии в прошлом месяце.

Представитель австралийского офиса Porsche Cars сообщил изданию Drive, что клиенты уже могут заказать Taycan RWВ, а поставки экземпляров модели, как ожидается, будут запущены в начале следующего года.

Для седана с задним приводом доступны два литий-ионных аккумуляторных блока мощностью 79,2 и 93,4 кВт / ч, которые обеспечивают дальность хода на уровне 431 и 484 км в цикле WLTP соответственно.

С меньшей батареей заявлена пиковая мощность на отметке в 300 кВт/ 45 Нм во время периодов ускорения управления запуском. Автомобили, оснащенные аккумулятором большего размера, вырабатывают максимум 350 кВт/357 Нм.

Единственный электродвигатель передает мощность на задние колёса через 2-ступенчатую автоматическую коробку передач. Это позволяет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды на пути к максимальной скорости 230 км/ч, ограниченной искусственным путем.

Полностью электрический вариант исполнения среднеразмерного внедорожника Porsche Macan, скорее всего, поступит в австралийские автосалоны в 2023 году или годом позже.

Предполагая, что Porsche сможет поддерживать паритет цен между бензиновыми и электрическими конфигурациями, эксперты ожидают снижения стоимости модели Taycan.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Рожкова прокомментировала отказ совета НБУ продлить полномочия замглавы банка Чурия

14.02 / RFI – «редкий момент единства» — в Вязьме перезахоронили останки русских и французских солдат

04.06 / Зеленский – олигархам: Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась. Видео

24.06 / В украинском Прикарпатье наводнение: затопило больницу с больными коронавирусом

18.05 / Китайский марсоход начнет путешествие по равнине Утопия

18.09 / Ермак считает недопустимым увеличение расходов на содержание чиновников

12.07 / В Сети обвинили США в «абсолютном цинизме» после критики в адрес России

20.06 / France info – обязательная вакцинация в Москве уже привела к росту прививок

05.10 / “Я так и не смог переступить барьер”. Лидер TIK Бронюк показал маму

27.06 / 26 июня оккупанты на Донбассе открывали огонь 15 раз, погиб украинский военный – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика