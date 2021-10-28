 

Александр Иванов: провокации и фейки не повлияют на мнение жителей ЦАР о российских инструкторах

28.10.2021, 16:32, Новости дня
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Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что против российских инструкторов, работающих в Центральноафриканской Республике, совершена очередная провокация.

Россиян, которых приписывают к «ЧВК Вагнера», безосновательно обвинили в «запугивании гражданских» представители ООН. Распространенные сведения основаны на слухах и фейках, отметили в СОМБ.

«В любом районе Банги и по всей территории республики инструктор не может и 10 метров пройти, чтобы к нему не подошли центральноафриканцы, чтобы на разных языках этой многонациональной страны выразить благодарность. Эти слова всегда идут от чистого сердца, и все понимают, что наша работа спасла жизни этих людей», – заявил Иванов.

По мнению директора СОМБ, структура ООН нуждается в срочном реформировании. Эксперты организации наделены излишним иммунитетом, хотя используют для своей работы непроверенные сведения и откровенные фейки.



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