Мнение: Проблемные нюансы рынка труда в реальном секторе экономики. Часть 1 “Временные сотрудники”

Большое количество соискателей и незаключение многими работодателями трудового или даже гражданско-правового договора о возмездном оказании услуг/ выполнении работ, а также высокие взносы в фонды за сотрудников, зачастую делают рынок труда в реальном секторе экономики теневым и «серым» с произволом хозяев, за исключением крупных и «бюджетных» предприятий. Некоторые подрядные организации, отправляющие рабочих на вахты, часто существенно недоплачивают изначально оговорённое вознаграждение за труд (во множестве отзывов читал о выплатах от 6-ти до 8-ми тысяч рублей за месяц постоянной работы в зависимости от тяжести труда), вычитают значительные взыскания за различные нарушения внутреннего распорядка (штрафы), рабочую одежду (иногда в несколько раз дороже рыночной стоимости), поломки изношенного инструмента, исчерпавшего свой ресурс… либо вовсе не оплачивают труд соискателей, видя очередь из новых. Кроме того, заёмный труд очень выгоден владельцам производств.

Если при первом звонке от потенциального работодателя задать вопрос о заключении хотя бы временного договора без официального трудоустройства, то даже в этом случае разговор может быстро завершиться или внезапно оборваться, так многократно бывало со мной.

Когда нет протоколов, фото- и видеосъёмки, что такие-то люди тогда-то и там-то выполняли такие-то работы и что делал каждый из них, доказать свою правоту будет непросто, да и оставшиеся постоянные сотрудники вряд ли добровольно явятся на заседание и станут свидетельствовать против своего начальника. Из-за всего этого на рынке труда сегодня оказалось множество соискателей, которым уже за 30 и лиц предпенсионного возраста без подтверждения стажа в трудовой книжке за последние 10-12 лет из-за массового перевода сотрудников в неофициальных после осени 2008-го.

Кроме экономических причин, налицо отсутствие совести у некоторых владельцев малого и среднего бизнеса, которые позволяют себе задержки, существенные недоплаты и вовсе невыплаты заработка. Такое поведение характерно для мыслящих блатными «понятиями». Их многолетняя безнаказанность удивительна, ведь многих обманывали уже более десятка раз и суммарная задолженность каждому пострадавшему нередко достигает нескольких сотен тысяч рублей – разные работодатели и посредники «обогатились» за их счёт на огромные суммы!!! Лица, принимающие кадровые решения, зачастую односторонне диктуют свои условия соискателям.

Директор организации может оказаться «подставным», наёмным менеджером, выполняющим распоряжения неформального (настоящего) хозяина, намеревающегося обналичить и спрятать деньги для себя и «братвы» (учредителей, замов), а потом «в бега», не исполнив своих обязательств перед сотрудниками и поставщиками, независимо от масштабов их «бизнеса» — так уже много лет легализуются разные прохиндеи. Некоторые руководители ради солидной мзды иногда готовы идти «за забор».

Решения проблемы обозначены в моей записи:

«Меры защиты интересов трудящихся. Часть вторая. Правила»

Считаю недопустимым позволять осуждённым за экономические преступления и мошенничество создавать общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, необходимо кардинально ужесточить ответственность за неоплату «неофициального» труда и упростить доказательные процедуры по таким эпизодам, а за несвоевременную оплату труда начислять за пользование чужими денежными средствами 0,33% в день на остаток задолженности.

Продолжение: части 2, 3 и 4 в моём журнале

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