Эндокринолог Шестакова рассказала, как предотвратить диабет

Врач Марина Шестакова рассказала, как предотвратить развитие сахарного диабета. Раз в год рекомендуется сдавать кровь на гликированный гемоглобин. Он может показать предеабетическое состояние.

Преддиабет диагностируется при показателе 6-6,4%. О сахарном диабете можно говорить, когда цифра перешагнула отметку в 6,5%. Преддиабет является скрытой стадией болезни, при ней сахар в крови немного выше нормы. Эта стадия может длиться 10-15 лет, но в какой-то момент перерастает в более опасное состояние.

Сахарный диабет тесно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В кардиологические отделения попадают 40% пациентов с повышенным уровнем сахара в крови. В эндокринологии зачастую лечатся люди, имеющие сердечные патологии.

Риск развития сахарного диабета повышает коронавирус. После выздоровления уровень сахара в крови может стабилизироваться, но через год показатели снова поднимаются. Защититься от болезни все-таки можно. Путем вышеназванного анализа есть шанс диагностировать патологию на ранней стадии и своевременно принять меры.

Источник: aif.ru