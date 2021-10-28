Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым фигуристом Энбертом

Популярная российская актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о романе с женатым фигуристом Александром Энбертом. Даже супруга спортсмена заметила взгляд, которым муж смотрит на знаменитость.

Последнее выступление Александра Энберта и Агаты Муцениеце на проекте «Ледниковый период» было настолько чувственным, что многие поверили, что артисты не играют. Многие считают, что между актрисой и фигуристом пролетала искра. В то же время Александр Энберт состоит в официальном браке, скоро он станет отцом.

Накануне фигуриста буквально забросали сообщениями в социальных сетях. Многие спрашивали, ревнует ли его жена к Агате Муцениеце. Некоторые даже советуют беременной супруге спортсмена присмотреться, насколько влюбленными глазами он смотрит на партнершу по ледовому шоу.

Жена Энберта совершенно спокойно относится к участию мужа в подобного рода проектом. Она только с улыбкой смотрит его выступления на льду. Пара вместе уже 12 лет, и с каждым годом чувства становятся только сильнее. В то же время словам жена Александра Энберта поверили не все. В итоге у зрителей появилось еще больше подозрений. К тому же они выяснили, что жена фигуриста стала чаще приходить к нему на тренировки.

Источник: sobesednik.ru