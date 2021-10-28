Друг Анны Семенович подарил ей часы за 5 млн рублей

Певица Анна Семенович получила от своего друга дорогостоящий подарок. Он преподнес знаменитости эксклюзивные часы Rolex. Стоимость данного аксессуара оценивается в пять миллионов рублей.

Часы были выпущены в рамках эксклюзивной коллекции. Семенович стала обладательницей аксессуара, усыпанного бриллиантами. Друг надеется, что «скромный» подарок согреет артистке душу и будет напоминать о нем. Артистка была удивлена, но выразила приятелю благодарность за презент. Она заявила, что новые Rolex пополнят ее коллекцию.

По словам Семенович, ей всегда везет на хороших мужчин, поскольку она сама является таковой женщиной. Подарок артистке был сделан на съемках нового клипа. В ролике экс-солистка группы «Блестящие» предстанет в латексном наряде с плеткой.

Источник: radiokp.ru