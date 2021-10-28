 

В ДНР заявили об оборудованных украинскими силовиками траншеях в Старомарьевке

28.10.2021, 16:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ поселке Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе появились фортификационные сооружения и траншеи, оборудованные украинскими силовиками, сообщают представители ДНР.

Поясняется, что 26 октября в адрес представительства ДНР в СЦКК через команду СММ ОБСЕ по взаимодействию поступил письменный запрос о предоставлении гарантий безопасности, чтобы провести мероприятия по оказания гуманитарной и медицинской помощи жителям Старомарьевки, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что было отказано в запрошенной украинской стороной в СЦКК гарантий безопасности из-за вероломной оккупации населенного пункта вооруженными формированиями Украины.

«Также нами было выдвинуто требование незамедлительно устранить нарушения соответствующих пунктов мер по усилению режима прекращения огня и провести разбирательства по данному факту», – добавили в ДНР.

В представительстве ДНР в СЦКК уведомили Киев о запросе оказать гуманитарную помощь жителям Старомарьевки от представителей нейтральных гуманитарных организаций.

Сам поселок находится на линии соприкосновения сторон, в зоне безопасности, где, согласно минским соглашениям, не должно быть военных подразделений.

«Рассчитываем, что украинское руководство вернется в дипломатическое русло и в самое ближайшее время прекратит осуществлять политику террора», – говорится в релизе. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Клубы РПЛ предложили увеличить количество игроков в заявке

28.05 / Земляне стали зрителями сразу трёх астрономических событий за одну ночь

21.12 / Иностранцам рассказали об особенностях посещения России

07.12 / Мама мальчика с Урала назвала сказкой обещание Путина покататься на коньках с ее сыном

22.10 / Глава Пентагона – не надо быть Наполеоном, чтобы понимать необходимость переброски солдат в Польшу

14.08 / Новая попытка запуска корабля Starliner к МКС состоится осенью

13.08 / Шойгу проверил работу Иркутского авиазавода

25.10 / Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

26.06 / Порошенко заявил об «уникальном шансе» Украины вернуть Крым

30.06 / Иран обвинил США в наказании других стран за соблюдение резолюции СБ ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика