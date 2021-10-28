 

В ряде школ США запретили использовать костюмы из сериала “Игра в кальмара”

28.10.2021, 16:08, Новости дня
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В школах считают, что образы из сериала могут прославлять насилие, поэтому на школьных мероприятиях они неуместны.

Суперинтендант школьного округа Фейетвилл-Манлиус Крейг Тайс пояснил, что запрещены предметы, которые можно интерпретировать как оружие – игрушечные мечи,  пистолеты, а также “слишком кровавые или страшные” костюмы.

В США “Игра в кальмара” имеет возрастное ограничение до 17 лет.  В сериале есть сцены убийств, самоубийств, секса и курения.

Контекст:

Премьера сериала “Игра в кальмара” состоялась 17 сентября 2021 года. По сюжету, несколько сотен людей, которым нужны деньги, соглашаются участвовать в детских играх, проигравших в них убивают. Победителя ждет большой денежный выигрыш, сообщил сайт стриминговой платформы.

13 октября Netflix заявил в Twitter, что сериал просмотрели 111 млн человек, он сал самым популярным в истории сервиса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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