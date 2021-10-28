 

“Он просто нащупал и отправил в больницу”. Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди

28.10.2021, 16:08, Новости дня
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“У меня заметил мой муж. Он просто нащупал в груди такое вот образование. Он сказал: “Так, у тебя там какой-то твердый шарик” и отправил меня в больницу”, – рассказала певица.

Дорофеева отметила, что операция по удалению фиброаденомы не была “жестко-критической” и проводилась для того, чтобы доброкачественная опухоль не превратилась в злокачественную.

По словам артистки, спустя четыре года она решилась рассказать о перенесенной операции для того, чтобы мотивировать подписчиц ежегодно проходить обследования. 

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Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)

Контекст:

Дорофеева и Гудков поженились в 2015 году.  Детей у супругов нет. 

13 октября 2021 года певица впервые рассказала о том, что четыре года назад перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли в груди и показала шрам. “Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по ее удалению”, – написала она. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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