 

Жители Киева активнее других иностранцев ищут недвижимость в Москва-Сити

28.10.2021, 15:56, Разное
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Апартаменты в Москва-Сити для многих остаются важным символом коммерческого успеха и столичной жизни. Как показали исследования, привлекает такая недвижимость и иностранцев.

Наибольший интерес к недвижимости в Москва-Сити показали жители Киева – 65,06% от всего числа иностранных запросов, рассказали эксперты компании Skolkovo Realty. На втором месте с большим отрывом оказалась столица Белоруссии – из Минска поступило 10,23% от всех запросов. На третьей строчке оказался Брест – 3,98%.

Присматриваются к такой статусной недвижимости и жители российских регионов. В сентябре-октябре 2021 года наибольший интерес к апартаментам в Москва-Сити проявили жители Нижнего Новгорода. Число запросов от нижегородцев подскочило по сравнению с январем-февралем этого года в два с половиной раза.

На второй строчке оказался Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров российских городов, жители которых интересуются покупкой квадратных метров в Москва-Сити, Новосибирск. Всего же недвижимостью в этом районе интересовались жители 378 населенных пунктов России без учета Москвы и Московской области.



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