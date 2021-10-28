 

Коммунальный флот собрал более 600 тонн мусора в акватории Москвы

28.10.2021, 15:56, Разное
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В столице есть уникальная служба – коммунальный флот, отвечающий за чистоту в Москве-реке и судоходной части Яузы. В сезон навигации он собирает мусор и убирает ил со дна. В 2021 году коммунальный флот собрал в акватории города свыше 600 тонн мусора и ликвидировал примерно 80 загрязнений воды нефтепродуктами.

Плавающего мусора в реке стало меньше на 13%, а случаев появления пятен в акватории – на 23%, по сравнению с показателями в 2020-м. Очевидно, что экологическая культура москвичей повышается.

Реку очищают небольшие суда-мусоросборщики, маломерные суда работают в местах с небольшой глубиной. За обстановкой на воде следят катера-нефтесборщики, они оперативно реагируют на обращения.

“Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем”, – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Больше всего мусора собирают в верховьях Москвы-реки, благодаря чему становится чище основное русло ниже по течению. На северо-западе столицы выше процент уборки крупногабаритного мусора – веток, стволов деревьев, строительных отходов. В центральных районах города собирается мелкий плавающий мусор – бутылки, пенопласт, пластик, автомобильные покрышки.

Коммунальный флот работает даже после окончания сезона навигации – на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда. Основная часть флота перемещается на берег для обслуживания и ремонта.

Для приведения в порядок набережных в городе действует специальная программа, которую планируется реализовать в течение ближайших четырех лет. “Пространство вдоль Москвы-реки приблизительно на 50% обустроено, созданы комфортные условия”, – рассказал Бирюков.

Например, в столице благоустроена Крымская набережная. Она стала продолжением Воробьевской, Андреевской и Пушкинской набережных. А несколько лет назад в Капотне появился парк на берегу Москвы-реки. Его связали с парком 850-летия Москвы.



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