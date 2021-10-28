 

Брюки — стильный и практичный элемент гардероба: какие модели выбрать на осень-зиму-2021/2022

28.10.2021, 15:50, Разное
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Поздней осенью большинство женщин убирают подальше юбки и струящиеся длинные платья. Это особенно актуально для регионов Средней полосы, в которых весь октябрь льют дожди, а в ноябре выпадает первый снег. Модницы хотят чувствовать себя комфортно, поэтому выбирают для повседневных образов брюки. Самое время поговорить об актуальных фасонах этой осени и предстоящей зимы.

Карго

Если вы хотите сохранить удобство и комфорт без ущерба для эстетики образа, выбирайте штаны карго. Эти стильные брюки с накладными карманами и манжетой в нижней части брючин позаимствованы из военной тематики. В данный момент карго – одна из самых трендовых и стильных моделей в женском гардеробе.

Выбирайте штаны бежевых, черных и болотных оттенков, комбинируйте их с ботинками на грубой подошве, кроссовкам и дутыми куртками. Впрочем, брюки карго хорошо сочетаются и с другими базовыми предметами гардероба: свитерами, флисовыми рубашками, пальто и любой удобной обувью.

Джоггеры

Спортивные брюки с резинкой в нижней части штанин очень напоминают предыдущую модель. В наши дни джоггеры шьют из любых материалов, поэтому в некоторых случаях они могут стать частью строгого образа.

Актуальные новинки имеют прямой крой, высокую посадку и защипы в области талии. Это позволяет сделать ношение джоггеров еще более комфортным. Сочетать такие штаны можно с любой повседневной одеждой, в том числе с облегающим трикотажем.

Кюлоты

Кажется, что укороченные трапециевидные брюки не могут стать частью образов в холодную погоду. Тем не менее кюлоты в этом сезоне принадлежат к разряду мастхэвов дамского гардероба. Если вы не хотите мерзнуть, вы можете носить с этими брюками сапоги.

Этой осенью особенного внимания заслуживают кюлоты, сшитые из денима, вельвета и экокожи. Актуальными будут яркие модели с анималистичным принтом. В качестве верхней одежды к кюлотам следует выбирать полупальто, дутые укороченные куртки или дубленки-авиаторы.

Брюки-клеш

Расклешенные от колена брюки и джинсы также являются модными фаворитами холодного сезона. В трендах разнообразные модели с разрезами в нижней части брючин, а также виниловые изделия.

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Составляя повседневный образ с брюками-клеш, вы можете отдать предпочтение нейтральным расцветкам. Носить расклешенные штаны лучше с рубашками, джемперами, худи, дутыми куртками и классическим пальто. Предпочтительная обувь – ботильоны и сапоги на высоком каблуке.

Кэррот

В отличие от моделей клеш, брюки-кэррот имеют заужение книзу. Этот фасон очень напоминает морковку, откуда и получил свое название. Эти брюки выполняются в укороченном варианте и имеют высокую удобную посадку. В новом сезоне в трендах разновидности брюк-кэррот из плотного денима и цветной экокожи. Лучше всего такая модель смотрится в сочетании с объемным укороченным пуховиком и высокими ботинками на шнуровке.

Слоучи

Джинсы слоучи по-другому именуются “бананами” за излишний объем в средней части и сходство с известным тропическим плодом. Популярную не один сезон модель штанов этой осенью дизайнеры советуют носить с классическим верхом и элегантной обувью.



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