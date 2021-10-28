Мнение: «Он у нас не очень общительный, но поговорить любит!»

У нашего губернатора короткая память. Дядя Саша забыл про данное президенту обещание.

И это не про вакцинацию или ремонт домов-памятников, это про живое общение. Петербуржцы уже давно не слышали голос градоначальника вживую. Давно не задавали ему прямых вопросов.

Иными словами, обратная связь не работает. Ее просто нет. Беглов не проводит «прямые линии», не вкручивает в режиме онлайн лампочку в купчинском подъезде. А вице-губернаторы, которые, по идее, должны «задавать смыслы и выстраивать стратегию города», тем временем смотрят на старшего товарища (дядя Саша) и берут с него пример (ничего не делают).

На регулярной основе у нас введено только одно — обещания губернатора. Хотя сам Беглов, если услышит подобные обвинения в свой адрес, сделает, скорее всего, круглые глаза и включит телевизор.

— Вот, петербуржцы, — скажет уязвленный градоначальник, — полюбуйтесь! Авторская передача под названием «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на «78-м» канале. Чем вам не общение с гражданами? Звонят же, пишут… А я потом разговариваю…

И действительно, есть такое «ток-шоу», на которое губернатор может сослаться. Заранее подготовленные вопросы с заранее подготовленными ответами. Никакой остроты, никакого надлома, смеха или слез радости… Ничего такого, что могло бы по уровню качества стать в один ряд с «Прямой линией». Да здесь даже и прямой линии, как таковой, нет. Только внешняя форма худо-бедно соблюдена. Чтобы, не дай бог, никто не подумал, что дядя Саша президенту на пятки наступает.

Так что ответов на актуальные вопросы, типа «Когда там уже обещанное метро достроят и дороги в наш ЖК проложат?» мы не услышим очень долго.

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