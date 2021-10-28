 

Общественная организация ЦАР обвинила ООН во вмешательстве во внутренние дела республики

28.10.2021, 15:24, Разное
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Озвученная позиция ООН по работе в Центральноафриканской Республике российских инструкторов является вмешательством во внутренние дела независимого государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь общественной организации «Центральноафриканская синергия» Элоге Доктрове Кой.
Он считает, что эксперты международной организации необъективны в оценке деятельности россиян, которых зарубежные журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера». Специалисты из РФ обучают солдат национальной армии, которые благодаря полученному опыту разгромили крупные группировки боевиков.

«Никто не имеет права запрещать Центральноафриканской Республике сотрудничать с кем-либо и клеветать на ЦАВС и ее союзников в ЦАР без доказательств. Организация Объединенных Наций обязана уважать принципы нейтралитета и невмешательства во внутренние дела суверенного государства», – заявил Элоге Доктрове Кой.

Общественник также напомнил, что на территории республики произошло множество инцидентов с участие миротворцев МИНУСКА, в результате которых погибли или пострадали гражданские лица. «Голубые каски» давили людей машинами, расстреливали, насиловали женщин. На подобные случаи ООН закрывает глаза, прикрывая своих сотрудников.



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