Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде

Ситуация с оценкой россиянки Дины Авериной за упражнения с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике является повторением скандала на Олимпийских играх в Токио, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх. Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности», – приводит ее слова ТАСС.

Также она подчеркнула, что президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ ничего не может поделать с судейством в художественной гимнастике по отношению к россиянкам.

«Я уже звонила президенту [FIG], но, к сожалению, он тоже ничего сделать не смог. Он должен был здесь сидеть, но не сидел. [Наталья] Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики) сделала все то же самое, что на Олимпийских играх», – сказала Винер-Усманова.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

Ранее Дина Аверина заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Спортсменка набрала 27,100 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (26,750), третье место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (26,400). Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, Арина Аверина завоевала серебро по итогам выступлений с мячом.