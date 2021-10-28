 

Правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда

28.10.2021, 15:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В ходе заседания депутат Федот Тумусов задал вопрос о недостаточном финансировании лекарственных средств для лечащихся от ковида амбулаторно, передает ТАСС.

«Как раз сегодня из правительства пришло решение, которое будет вынесено на трехстороннюю нашу комиссию по бюджету, о выделении дополнительно 10 млрд [рублей] из резервного фонда на лекарства больным от ковида», – ответил Жуков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство разрабатывает предложение о дополнительном выделении более 50 млрд рублей на систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в связи с пандемией.



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