Правительство предложило выделить на лекарства от COVID средства из резервного фонда

Правительство предложило выделить дополнительные средства из резервного фонда в размере 10 млрд рублей на лекарства от коронавируса, соответствующее решение будет вынесено на заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В ходе заседания депутат Федот Тумусов задал вопрос о недостаточном финансировании лекарственных средств для лечащихся от ковида амбулаторно, передает ТАСС.

«Как раз сегодня из правительства пришло решение, которое будет вынесено на трехстороннюю нашу комиссию по бюджету, о выделении дополнительно 10 млрд [рублей] из резервного фонда на лекарства больным от ковида», – ответил Жуков.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство разрабатывает предложение о дополнительном выделении более 50 млрд рублей на систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в связи с пандемией.