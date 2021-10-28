 

Google разрешил удалять из результатов поиска фото детей и подростков

28.10.2021, 15:14, Новости дня
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Любой человек младше 18 лет, а также его родители или опекуны теперь могут подать запрос на удаление изображений из результатов поиска.

После этого снимки не будут показываться на вкладке “Изображения” или как эскизы в поиске Google.

Для удаления фотографий необходимо заполнить анкету, в которой указать полное имя и возраст, а также указать URL-адреса изображений, которые надо удалить и URL-адреса любых страниц результатов поиска, содержащих эти изображения.

В Google уточнили, что удаление фотографий из результатов поиска не удалит его из Интернета.

Контекст:

Google – сама крупная в мире поисковая система, принадлежащая корпорации Google Inc. Она обрабатывает 7 млрд запросов в день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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