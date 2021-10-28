 

“Люблю, Ростик”. 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки

28.10.2021, 15:14, Новости дня
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Жена Ляшко позирует в кадре в джинсах и гольфе, стоя на кухне возле мойки.

“Моя самая лучшая жена и мать наших детей Росита – именинница. Поздравляю и люблю, Ростик”, – написал он.

“Сынок похож на маму”, – заметили фолловеры.

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Публикация от Олег Ляшко (@liashko)

Контекст:

Ляшко и Сайранен зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. В мае 2020 года Ляшко сообщил о рождении сына Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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