“Люблю, Ростик”. 48-летний Олег Ляшко показал 51-летнюю жену-именинницу на кухне возле мойки

Жена Ляшко позирует в кадре в джинсах и гольфе, стоя на кухне возле мойки.

“Моя самая лучшая жена и мать наших детей Росита – именинница. Поздравляю и люблю, Ростик”, – написал он.

“Сынок похож на маму”, – заметили фолловеры.

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Публикация от Олег Ляшко (@liashko)

Контекст:

Ляшко и Сайранен зарегистрировали брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. В мае 2020 года Ляшко сообщил о рождении сына Александра. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

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