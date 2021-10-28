 

В Китае вывели новый сорт риса с невероятной урожайностью

28.10.2021, 14:44, Новости дня
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О крупном прорыве в технологиях сельского хозяйства заявили ученые из экспериментального центра Ячжоу (провинция Хайнань, КНР). Китайские ученые вывели новый высокоурожайный сорт риса. После того как они впервые его собрали, оказалось, что с каждого гектара можно ежегодно получать по 240 центнеров!

Исследователи собирали урожай дважды, повторяя один и тот же высокий результат. Однако эксперименты велись на небольшом участке – всего о 6,7 а. Теперь необходимо подтвердить высокие качества нового сорта на большой площади. Посевного материала для этого уже достаточно.

Проблема снабжения продуктами питания населения Китая – одна из самых острых в мире, так как страна является самой населенной на планете. Высокоурожайные сельскохозяйственные культуры не просто нужны, а жизненно необходимы в КНР.  



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