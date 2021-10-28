Скандалы: Магомеду Каитову добавили миллиардов

В отношении экс-главы «МРСК Северного Кавказа» возбудили еще одно дело

Очередное уголовное дело возбуждено в отношении бывшего руководителя «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова. Он обвиняется в мошенничестве на сумму почти 3,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). По делу также проходят еще четверо бывших сотрудников МРСК. Господин Каитов уже был фигурантом уголовного дела: в апреле 2020 года Таганский райсуд Москвы признал его виновным в хищении 340,1 млн руб. и приговорил к пяти годам колонии.

Правда, сам осужденный числится в международном розыске. По неофициальной информации, он может находиться в Турции.

О возбуждении уголовного дела сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю. В ведомстве уточнили, что преступная деятельность фигурантов была «задокументирована» «во взаимодействии со следственным департаментом МВД России», что позволило начать расследование в отношении экс-гендиректора «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова, его бывшего заместителя по финансовым вопросам Леонида Трубенкова (им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и организация преступного сообщества), бывшего первого зама Армена Даниеляна, а также экс-управляющего ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Галипа Галипова и сотрудника компании Дмитрия Давыдова, которых следствие подозревает в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

В чем заключается суть обвинения, в УФСБ не сообщили, однако состав предъявленных обвинений очень похож на тот, который расследовался в уголовном деле 2013 года.

Тогда на основании заявления, полученного от нового руководства «МРСК Северного Кавказа», управление МВД по Ставропольскому краю возбудило в отношении господина Каитова несколько уголовных дел по факту хищения 4 млрд руб. Впоследствии дело сопровождалось сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД во главе с Денисом Сугробовым (впоследствии сам был осужден). Господин Каитов был арестован в Москве и находился под домашним арестом.

В марте 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД инициировали дело и в отношении Галипа Галипова. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями и хищении денежных средств в особо крупном размере. Оперативники выяснили, что в 2010–2011 годах господин Галипов заключал договоры с ООО «Юрэнергоконсалт» на оказание посреднических услуг по сбору платежей за реализованную электроэнергию. В качестве вознаграждения посреднику полагалось 0,03% от собранных платежей. В общей сложности за два года на счета ООО «Юрэнергоконсалт» поступило более 7,3 млрд руб., однако следствие нашло на счетах ОАО ДЭСК только 34 млн руб. из всей собранной суммы. В то же время у оперативников была информация, что компания-посредник якобы полностью подконтрольна Магомеду Каитову.

В апреле 2020 года Таганский суд Москвы приговорил господина Каитова к пяти годам колонии.

Господина Каитова признали виновным в хищении 340,1 млн руб. путем списывания на подконтрольные структуры части средств, уплаченных потребителями за электроэнергию.

За время следствия ущерб по делу сократился почти в 15 раз.

В 2017 году следственное управление СКР по Ставропольскому краю возбудило в отношении Магомеда Каитова еще одно уголовное дело — об уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По информации следствия, «с января по ноябрь 2011 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган ложные декларации. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 48 млн руб.».

Правда, после вынесения приговора Магомед Каитов в места заключения не попал. По информации силовиков, он сейчас находится в международном розыске. По неофициальным данным, бывший главный энергетик Северного Кавказа живет в Турции, где у него есть бизнес.

У Магомеда Каитова богатая биография. В 90-х годах он возглавил корпорацию «Камос», в которую входили три шерстомойные фабрики, а также заводы по производству минеральной воды, спирта и водки. В 1998 году участвовал в выборах на пост президента Карачаево-Черкесии. В 2001 году создал и возглавил ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания». С 2006 года — гендиректор ОАО «МРСК Северного Кавказа». В 2011 году курировавший тогда энергетику Игорь Сечин обвинил Каитова в использовании серых схем при сбыте электроэнергии, и Магомеду Каитову пришлось уволиться из компании. А в декабре 2011 года в тот период премьер-министр Владимир Путин заявил, что энергосистема Северного Кавказа «в значительной мере контролируется» семьей Каитова.

Александра Ларинцева