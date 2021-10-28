Скандалы: Битва за МХТ

Собчак слила инсайд о назначении Константина Хабенского… вместо Евгения Миронова

Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова, он сменит на этом посту Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ. В ведомстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача, и поблагодарили его за проделанную работу.

Режиссер продолжит руководить основанной им в 2005 году Студией театрального искусства. От Хабенского в Минкультуры ждут, что он будет развивать традиции МХТ, предлагая зрителем новые творческие проекты. Женовач занял кресло худрука-директора МХТ имени Чехова в марте 2018 года после смерти Олега Табакова. Хабенский работает в этом театре с 2003-го.

Ксюша Собчак делится глубоким инсайдом:

«На должность руководителя МХТ на самом деле претендовали три человека. Первый — Евгений Миронов (театр Наций), его главный козырь был в том, что театр Наций, а точнее его сцена, когда-то была частью МХТ. Он давно хотел воссоединить эти сцены, то есть оставить театр Наций как дополнительную сцену МХТ и стать худруком всего МХТ. Это его главная мечта. Дальше собственно, Хабенский, и третий претендент — Машков, который тоже об этом мечтал (а кто нет).

Но тут интересно другое: Женовачу не дали досидеть, а Женовач (это надо понимать) — ставленник Михалкова. И Никита Сергеевич дорогой лично встречался с Путиным по этому вопросу и под своё поручительство говорил, что Женовача нужно обязательно назначить худруком. Так что в каком-то смысле это и ослабление супервлиятельного в сфере культурной политики России Михалкова. Очевидно же, что с такой позиции добровольно никто не уходит. Но здесь ситуация, видимо, критичная: очереди в МХТ прекратились, заполняемость зала 30-40%, артисты из театра убежали, новые постановки выходят крайне редко и не вызывают никакого резонанса, как это было при Табакове. Вот такая антикризисная политика».

Опубликовал этот слив у себя в Фейсбуке. Комментируют по-разному:

Нормально все. Все, что делает Константин — это либо качественно, либо интересно. По крайней мере не халтурно и не пошло… Вопросов к творческим позывам, как у супруга барышни, не вызывает (если по чесноку). Осмысленный глубокий человек Константин Хабенский, из разряда — если он участвует значит есть марка качества…

А мне другое интересно, почему сейчас все табаковцы стали у руля московских театров? В чем феномен и есть ли он? …но они однозначно талантливы тоже: Богомолов (не все знают, что он ученик Табакова), Машков, Миронов, и тд и тп.

Так себе источник инсайда… Было бы скорее странно, если бы сказала что-то доброе вечное хорошее, мол, как замечательно, что Константин возглавил. Обязательно надо какую-то нибудь ядость выдать…

И – в качестве коды – заключение от Леонида Соколова:

«Конфликт, развивавшийся с лета прошлого года, завершен. «Вы нас не любите», — бросила тогда новому худруку Наталья Тенякова. А Хабенский заявил, что «МХТ — лайнер, летевшей [при Табакове] со скоростью 300 километров в час, а сейчас превратившийся в повозку, движущуюся в десять раз медленнее. И вы [С.В. Женовач] работаете без плана и у вас нет кассовых премьер». И тогда же, видимо не вовремя, Женовач решил резко сократить труппу: «Сейчас в театре 122 артиста, а оптимальное число артистов в труппе должно быть 50-60 человек». Перемены, правда, свелись к увольнению режиссеров (Константина Богомолова и Александра Молочникова) и снятию их спекталей из репертуара, и уходу нескольких ведущих артистов — Дмитрия Дюжева, Максима Матвеева, Андрея Бурковского. Еще страшнее за это время был уход из жизни настоящих звезд труппы: Бориса Плотникова, Валерия Хлевинского, Андрея Мягкова, Ольги Барнет. Конфликт продолжал тлеть, и на сбор труппы в этом сентябре Хабенский, Пореченков и Тенякова просто не пришли. Добавляли дров в огонь и некоторые телеграм-каналы из разряда «Лейся говно», которые изо дня в день «топили» за снятия Сергея Женовача. Конечно, на мой взгляд, Женовач больше походит на худрука театра, чем Хабенский, но, с другой стороны, у Константина гораздо больший менеджерский опыт и возможность вернуть МХТ к практике огромной театральной фабрики-кухни, как при дедушке Олеге Палыче. Что ж. посмотрим. Пожелаем удачи и Хабенскому, и Женовачу, который теперь сможет спокойно сосредоточиться на своем детище — СТИ».