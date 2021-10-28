В США рассказали об эффекте бумеранга для ЕС из-за попыток уменьшить влияние РФ на европейском рынке газа

В США рассказали, что попытки ЕС уменьшить влияние РФ на европейском рынке газа обернулись для него эффектом бумеранга. По причине отвержения странами-участницами Евросоюза долгосрочных контрактов придется выделять огромные суммы для оплаты голубого топлива, уверены журналисты американского издания Wall Street Journal.

В Брюсселе длительное время пытались уменьшить влияние РФ на энергетический рынок, намереваясь либерализировать его. Речь идет о давлении на компанию «Газпром», которая считается самым крупным поставщиком газа в страны Евросоюза. Чиновники и компании хотели перевести работу с долгосрочных контрактов на биржу, где стоимость энергоресурса рассчитывается в режиме реального времени.

Российские эксперты же не поддерживали такое решение. В нынешнем году эти действия привели к энергокризису в ЕС, так как количество продаваемого на рынке топлива уменьшилось. Дело в том, что переход к рыночным условиям для поставок голубого топлива был выгоден только в том случае, когда ресурсов много. Более того, газ в течение нескольких последних лет был дешевле нефти, по этой причине в Европе не хотели привязывать к ней свои договоры.

В текущем году, уверены журналисты, в ЕС ощутили все последствия эффекта бумеранга – стоимость энергоресурса стремительно возросла до 62-65 евро за один МВт/ч, хотя годом ранее она составляла около 15,7 евро за аналогичный объем. Таким образом, в Евросоюзе придется потратить на 30 миллиардов долларов больше, чем в 2020-м.

Эксперты уверены, что энергетический кризис повлияет на решения Запада, который строит нереальные планы в подходе к энергетическим вопросам. Европа должна понять, что без голубого топлива ей не обойтись, при этом самым крупным поставщиком ресурса является Российская Федерация, пишет «ПолитЭксперт».