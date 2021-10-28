 

Мясников объяснил, почему в РФ повысилась смертность от коронавируса

28.10.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВрач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым поделился мнением о том, почему в РФ стали чаще умирать от коронавируса.

Специалист заявил, что COVID-19 можно вылечить и дома, госпитализация нужна при вирусных пневмониях на основе особых показаний.

Высокую температуру можно сбить парацетамолом, обильным питьем и постельным режимом. Ошибка в том, что многие начинают хаотично принимать различные препараты: кроворазжижающие, гормональные и антибиотики, посетовал врач. Такой подход лишь ухудшает течение болезни.

«А еще заболевшие получают кучу мусора в виде якобы противовирусных средств. Я боюсь, это бесконтрольное лечение целой массы людей вместо того, чтобы помогать, может увеличивать смертность», – цитирует Мясникова РИА Новости.

Обращаясь к медикам, он призвал их предупреждать пациентов о вреде употребления лишних лекарств.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасные лекарства. Ими являются нестероидные противовоспалительные препараты, которые могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы. 



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