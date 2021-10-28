 

Путин обсудил с Совбезом сохранение окружающей среды

28.10.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы сохранения окружающей среды перед конференцией по климату в Глазго, которая пройдет в ноябре.

«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», – передает его слова ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.



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