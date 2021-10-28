Путин обсудил с Совбезом сохранение окружающей среды

Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы сохранения окружающей среды перед конференцией по климату в Глазго, которая пройдет в ноябре.

«Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня довольно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня», – передает его слова ТАСС.

Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.