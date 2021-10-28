 

В Моршине, где привили 74% населения, госпитализировали с COVID-19 одного человека

28.10.2021, 14:20, Новости дня
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Врач городской больницы Оксана Барыш рассказала, что в Моршине 27 инфицированных COVID-19, одна из них, пожилая женщина, была госпитализирована.

“Среди больных 10 человек были вакцинированы. Пожилая женщина не была привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы вакцинировались, – отмемтила Барыш.

Одну дозу вакцины от коронавируса в Моршине получили 75% людей, завершили вакцинацию – 74%.

26 октября пресс-служба Минздрава сообщила, что в Моршине в больницах нет госпитализированных с COVID-19.

Контекст:

Пилотный проект с коллективной вакцинацией населения против коронавируса начался в Моршине 16 апреля. В городе проживает 4239 человек.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

К 28 октября в Украине вакцинировано 9,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7,2 млн.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой. Он сообщил, что фактор вакцинации за четыре месяца спас в Украине 3072 жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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