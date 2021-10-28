Японцы научили робота думать по-человечески

Прежде, чем создавать робота нового поколения, специалисты из токийского университета вырастили искусственные нейроны. В результате они получили мыслительный аппарат, очень похожий на человеческий. Теперь ученые утверждают, что их умная машина умеет мыслить как человек.

По крайней мере, робот демонстрирует намного более эффективную систему обучаемости своего искусственного интеллекта, утверждают создатели новой машины.

Проведенные тесты показывают, что робот обладает такой же логикой, как мы с вами. Он способен к самообучаемости, но умнеет намного быстрее, если получает подсказки со стороны. Ученые полагают, что данная разработка послужит отправной точкой для создания ИИ следующего поколения, а также роботов, которых можно будет не только обучать, но и воспитывать.