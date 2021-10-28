Скандалы: Присяжные против

Экс-главу Раменского района Андрея Кулакова оправдали в убийстве любовницы

Громкое дело об убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Московской области Евгении Исаенковой завершилось оправдательным приговором. Экс-главу Раменского района Андрея Кулакова освободили в зале суда. 38-летнюю Евгению Исаенкову в мае 2019 года нашли мертвой в ее собственной автомашине на окраине города Раменское.

Как установили эксперты, к тому моменту, когда прохожие случайно обратили внимание на неподвижное тело в «Мерседесе», Исаенкова была мертва в течение нескольких суток.

Достоверно удалось установить, что женщину задушили в ночь с 1 на 2 мая. Вечером 1 мая Исаенкова вышла из дома, сказав 10-летней дочери, что ей «нужно помочь одному хорошему человеку», отправившись на улицу Арктическая в Раменском. При этом мобильный телефон чиновница с собой не взяла. Встреча с неизвестным и стала для Исаенковой роковой.

31 мая 2019 года правоохранительные органы задержали на рабочем месте экс-главу администрации Раменского района Андрея Кулакова. Именно его заподозрили в расправе над женщиной. Интересно, что свои полномочия Кулаков сложил за двое суток до задержания.

Роман между Исаенковой и Кулаковым для раменских чиновников секретом не был. Длился он на протяжении многих лет и, по утверждению осведомленных лиц, сопровождался и деловыми отношениями. Якобы Кулаков способствовал продвижению своей пассии по карьерной лестнице.

«Детектор лжи» не доказательство

Исаенкова была разведена и добивалась того же от любовника, однако глава Раменского района из семьи уходить не хотел. В 2014 году Исаенкова рассказала жене Кулакова об отношениях с ее мужем, но, несмотря на громкий семейный скандал, брак сохранился.

По версии, выдвинутой следствием, любовница продолжала изводить чиновника, требуя от него сделать выбор в ее пользу. Очередная ссора якобы и стала причиной расправы.

Сам Кулаков утверждал, что никакого отношения к убийству не имеет, а у Исаенковой были враги, имен которых он, правда, не знает. Жена Кулакова заявила, что муж провел вечер, когда произошло убийство, дома.

В деле было много странностей. Человек, расправившийся с Исаенковой, постарался уничтожить все следы в машине, так что материал, оказавшийся в руках следствия, был довольно скудным. Тем не менее специалистам удалось восстановить ранее стертую переписку с абонентом «Е» в телефоне Кулакова, некоторые сообщения в которой можно трактовать как угрозы. Кроме того, под ногтями погибшей нашли биоматериал с ДНК Кулакова. Также следы спермы чиновника нашли на трусах женщины.

Следствие утверждало, что Кулаков не смог пройти проверку на «детекторе лжи», однако суд не рассматривает результаты данной экспертизы в качестве доказательства вины. Поэтому защита Кулакова рассчитывала на полное оправдание своего клиента.

Жертва не имела привычки стирать трусы?

Дело рассматривалось в Подольском городском суде с участием присяжных.

Выступление Кулакова с последним словом растянулось на три часа. Все обвинения в свой адрес он назвал «чудовищным потоком лжи». Чиновник настаивал, что Исаенкова была его «правой рукой», чрезвычайно нужным ему в работе человеком, поэтому он никак не мог с ней расправиться.

Что касается биоматериалов, то Кулаков заявил, что все они относятся к 30 апреля 2019 года, когда состоялось его последнее интимное свидание с Исаенковой.

«У нас состоялась интимная близость, после чего Исаенкова приняла душ, и мы более трёх часов провели в кровати, не одеваясь. Возможно, Исаенкова легла или села на мой биоматериал и потом надела трусы», — объявил чиновник.

Также он настаивал, что биоматериал под ногтями погибшей мог сохраняться в течение многих дней, и рассматривать его как доказательство причастности к убийству нельзя.

И здесь тоже Шишкан?

И сам Кулаков, и его адвокаты напирали на то, что убитая вела тайную жизнь, в которую чиновника не посвящала. Именно эти тайны якобы и привели ее к гибели. Экс-глава района предположил, что и он сам мог стать жертвой убийства, однако вдаваться в подробности не стал.

Защита делала намеки на то, что к смерти Исаенковой мог быть причастен криминальный авторитет Олег Медведев, он же Шишканов, он же Шишкан. На протяжении многих лет этот человек считался неофициальным «хозяином» города Раменское и прилегающего района. Шишканов был арестован в июле 2019 года, то есть уже после того, как произошло убийство Исаенковой. Однако на сегодняшний день нет никаких весомых доказательств, что между Шишканом и погибшей женщиной существовали какие-либо связи, и она настолько разгневала авторитета, что тот дал команду с ней расправиться.

Как бы то ни было, решать судьбу Кулакова предстояло присяжным. И вечером 27 октября они вынесли свой вердикт.

«От всей души удовлетворен вердиктом присяжных»

Из шести членов коллегии лишь один посчитал доказательства обвинения достаточными, а пятеро сочли, что Кулаков в убийстве невиновен. Судья Диана Алмаева приказала освободить экс-главу Раменского района из-под стражи в зале суда.

«Я совершенно, от всей души удовлетворен вердиктом присяжных. Хочу сказать присяжным большое, большое спасибо, потому что они действительно разобрались в деле, они оценили все доказательства или их отсутствие, и приняли совершенно правильное решение. Я их сейчас встретил в коридоре, я сказал, что „я клянусь, я этого не делал, вы никогда не пожалеете об этом решении, потому что это действительно правда“», — приводят «Известия» слова вышедшего на свободу Кулакова.

15 ноября в Подольском городском суде состоится еще одно заседание по этому делу, но оно уже станет формальностью. На нем оправдательный приговор будет оформлен официально.

Следствию же придется все начинать сначала, пытаясь выяснить, кто же все-таки убил Исаенкову. Или собрать больше доказательств против Кулакова. Не исключено, что это дело так и останется официально нераскрытым в течение долгих лет.

Впрочем, возможны и другие сценарии. Тем более, что к вердиктам судов присяжных в нашей стране традиционно скептическое отношение.

Андрей Сидорчик

Оригинал материала: «Аргументы и Факты»

«Московский Комсомолец», 27.10.21, ««Села на мой биологический материал»: подсудимый экс-глава Раменского района поразил откровениями»

Обвиняемый в убийстве любовницы Андрей Кулаков в последнем слове заставил покраснеть присутствующих в суде

Судьба экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, решится в среду, 27 октября, в Подольском городском суде. Присяжные заседатели после прений ушли в совещательную комнату для вынесения вердикта. Совещание может закончиться глубокой ночью, если присяжные сразу не придут к общему «знаменателю». Не исключено, что заседателям придётся непросто: во время прений сторон прокуроры и обвиняемый устроили настоящий баттл. Кулаков в течение трёх часов жёг глаголом, пытаясь заверить присяжных, что невиновен в убийстве женщины — прокуроры же доказывали, что чиновник врет.

Первой по традиции выступила сторона обвинения. Прокурор напомнила, что все началось с заявления о пропаже Исаенковой, которое 3 мая 2019 года написал ее муж. На следующий день в Раменском районе был обнаружен «Мерседес» с трупом главы общественной палаты района. Через месяц на первый допрос был вызван глава Раменского района Андрей Кулаков, который, как выяснилось, состоял в интимной связи убитой.

Итак, по словам гособвинителя, любовные отношения между Исаенковой и Кулаковым завязались ещё в 2013 году. В 2014 году любовники решили арендовать квартиру для свиданий. Примечательно, что муж Исаенковой был в курсе похождений жены, но относился к этому спокойно — супруги хоть и жили в одном доме, но уже не как муж и жена. Как позже рассказал Кулаков, его супруга также вскоре узнала о его тайной жизни — коварная Исаенкова в 2014 году прислала своей сопернице фрагмент любовной переписки. Тогда Кулаков на время прекратил общение с Исаенковой. И уже в следующем году снова сошёлся со своей пассией.

Исаенкова — активная, эмоциональная, настойчивая женщина — начала требовать от Кулакова принять решение и уйти из семьи. Как правило, пара ссорилась именно из-за этой дилеммы, которую мужчин не мог решить.

Прокурор критически отнеслась к утверждению обвиняемого о том, что он незадолго до преступления даже подыскивал дом для совместного проживания с Исаенковой и ее дочерью. По словам гособвинителя, Кулаков занимал высокопоставленную должность и собирался участвовать в выборах, к которым как раз готовились в области. И уход из семьи не мог не отразиться на облике чиновника, чья карьера складываюсь более, чем успешно.

Следствие установило, что во время встречи, которая произошла в ночь на 1 мая, между Кулаковым и Исаенковой произошёл конфликт. В результате чиновник сначала ударил женщину по лицу, разбив нос. Затем перетащил тело на заднее сидение автомобиля, где был совершён половой акт. После этого Исаенкова была задушена.

Заметая следы преступления, Кулаков, по версии следствия, стёр не только всю переписку, но и даже приложения мессенджеров. В итоге стерильный телефон обвиняемого (как и несколько смартфонов убитой) пришлось отправлять в Челябинск к специалистам, которые провели уникальную работу и все-таки смогли добыть сообщение, от Кулакова абоненту «Е». В своём послании мужчина просил не злить его, иначе он примет кардинальные меры.

-Кулаков помнит, что такое сообщение было, но не помнит, кому оно было адресовано… Кулаков лукавит по каким-то причинам, — сказала прокурор.

Кроме того, более чем, через неделю после смерти Исаенковой, мужчина прибыл в арендованную квартиру и избавился от следов.

-Квартира была тщательным образом вымыта не было ни отпечатков, ни пыли. Но на видном месте только лежал чек из «Магнита» от 30 апреля, — пояснила прокурор.

Точно так же, напомнили прокуроры, таинственным образом исчезли все следы и с автомобиля Исаенковой, который находился на полицейской стоянке. Более того, доставленное в местный морг тело Исаенковой было испорчено биологическими следами трупа некого Кулагина, который также находился в это время в морге. Прокурор напомнил слова эксперта, которая пожаловалась: телом Исаенковой как будто вытерли стол, на котором лежал труп Кулагина. Биоматериал умершего мужчины обнаружили даже … во влагалище Исаенковой, поэтому экспертиза фактически была кем-то сорвана.

— Делайте выводы сами, почему дело главы Раменского района рассматривается не там, а в Подольске, — резюмировал прокурор.

Вспомнили прокуроры и экспертизы, которые были проведены во время следствия. Гособвинители напомнили, что на нижнем белье убитой была обнаружена сперма Кулакова, а эпителиальный материал в большом количестве не только на внутренней стороне ногтей Исаенковой, но и на внешней. А это говорит о том, что Кулаков был последним человеком, с которым встречалась убитая и активно защищалась перед смертью.

Подозрительным показалось прокурорам и то, что скриншот единственной переписки с Исаенковой, которую Кулаков почему-то не стёр. носила исключительно доброжелательный характер и могла говорить о том, что чиновник готовил себе алиби.

Кулаков и ранее предупреждал, что основательно готовится к прениям сторон, но кто мог подумать, что чиновник в камере СИЗО проведёт эксперимент и изучит все о генетической экспертизе.

Начал подсудимый эмоционально:

-Это чудовищный поток лжи. Я даже считаю это оскорблением человеческого достоинства!

Кулаков заявил, что не мог убить Исаенкову, потому что она «была нужна ему в его работе»:

— Евгения всегда выступала на моей стороне, я получал огромное количество информации от неё, знал о планах оппозиции, знал многое, что говорилось за моей спиной, и всегда ценил ее. Я даже создал под неё целый отдел.

Следом Кулаков предположил, что те скудные СМС от непонятных людей с именами, больше напоминающими клички, которые были обнаружены в телефоне Исаенковой, говорят о том, и сам чиновник мог стать жертвой злоумышленников. Кстати, Кулакова в этой версии поддержали и его адвокаты, которые предположили, что Исаенкова вела тайную жизнь, о которой их доверитель не знал.

Затем подсудимый перешёл к генетике, изучением которой занялся уже в СИЗО. По словам Кулакова, все следы, которые все же удалось обнаружить на теле и одежде Исаенковой, относятся к 30 апреля 2019 года — в этот день произошло последнее свидание в тайной квартире, которую снимали любовники.

— Около 12 часов дня у нас состоялась интимная близость, после чего Исаенкова приняла душ, и мы более трёх часов провели в кровати, не одеваясь. Возможно, Исаенкова легла или села на мой биоматериал и потом надела трусы, — выдвинул гипотезу происхождения следов спермы на трусах погибшей подсудимый.

Экс-глава района также отметил, что Исаенкова «всего лишь один световой день не переодевала белье», поэтому генетики и нашли на белье его сперму — не от 1 мая, а от 30 апреля.

-Кроме того, на трусах были обнаружены только единичные следы моего биоматериала. Куда в таком случае делись остальные миллионы сперматозоидов?

Присутствовавшая в зале жена Кулакова, Юлия, кажется, замерла и, не моргая смотрела вдаль, пока благоверный не закончил рассказывать об интимных подробностях.

Затем подсудимый рассказал, что недавно провёл эксперимент, на который его сподвигли …мандарины:

-В один из вечеров я почистил пару мандаринов и съел их. Потом обратил внимание, что ноготь на руке имеет желтоватый цвет. И это после четырёхкратного мытья посуды! — рассказал Кулаков, подводя присяжных к мысли, что частички как биоматериала, так и мандарина под ногтями могут оставаться не один день.

После этого Кулаков смешал обычный пепел и крем для рук и затолкал массу под свои ногти. Мужчина рассказал, что брился, умывался, чистил зубы, использовал средство для мытья посуды, но крем с пеплом из-под ногтей удалось удалить только с помощью ватной палочки.

Более всего, мужчину возмущало, что на личных вещах Исаенковой было обнаружено много следов, в том числе и других мужчин, но их не проверяли, а обвинение предъявили ему.

Речь Кулакова длилась более трёх часов — только в середине спича он попросил у судьи перерыв. Покурив и попоив воды, Кулаков продолжил убеждать присяжных в своей невиновности. В конце Кулакова заявил, что не виновен в убийстве Исаенковой и попросил присяжных его оправдать. Ранее прокуроры попросили при обвинительном вердикте не относиться к подсудимому со снисхождением:

-Кулаков избил, а потом задушил человека, с которым был в близких отношениях. Потом закрыл в машине и изображал, что пытается найти Исаенкову. У Исаенковой осталась дочь, который теперь вынуждена жить без матери…

Дарья Федотова