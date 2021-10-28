 

Эксперт перечислил самые ненужные опции в современном автомобиле

28.10.2021, 13:34, Разное
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Техдиректор сети автомобильных салонов Fresh Auto Максим Рязанов перечислил самые ненужные опции в современной машине. По словам эксперта, дополнительное оснащение увеличивает стоимость транспортного средства на сумму от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей, хотя многие функции редко или совсем не используются во время эксплуатации.
Речь идет о подрулевых лепестках, которыми оснащаются спортивные автомобили, чтобы в ускоренном режиме переключать передачи. Они устанавливаются в кроссоверы Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, а также седаны премиум-класса Mercedes-Benz. Редко используемой является атмосферная подсветка салона, которая входит в список оснащения в топовых вариациях транспортных средств, а за дополнительную плату предлагается и для базовых и средних комплектаций.

Аналогичная ситуация обстоит и с системой считывания дорожных знаков, а также контролем рядности. Эти опции не адаптированы для перемещения в разных странах, по этой причине водитель может получать некорректную информацию, что негативно сказывается на его внимательности при управлении машиной.

По словам Максима Рязанова, не стоит переплачивать и за омыватель фар или автопарковщик. Последняя опция станет бесполезной для опытных водителей, хотя и обойдется покупателю в сумму от 10 до 120 тысяч рублей. Что касается омывателя фар, то в непогоду он просто не справится с задачей из-за сильных загрязнений.

Источник: 1prime.ru



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