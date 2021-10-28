 

Диетолог Гинзбург рассказал об опасности употребления глазированных сырков

28.10.2021, 13:34, Разное
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» пояснил об опасности употребления глазированных сырков. По словам специалиста, эти лакомства в три-четыре раза калорийнее, чем обычный творог.
Производители добавляют в продукт много сахара, жира, а также используют низкосортный шоколад. Гинзбург отметил, что каждый из этих компонентов наносит организму вред. По этой причине покупателям стоит обращать внимание на калорийность, жирность и количество углеводов в составе, что указано на упаковке. При злоупотреблении глазированными сырками люди могут столкнуться с избыточным весом и атеросклерозом.

Что касается обычного творога, то в нем практически нет углеводов, поэтому в глазированных сырках они представлены сахаром. Это стоит учитывать при употреблении указанного продукта.

Источник: smotrim.ru



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