Диетолог Гинзбург рассказал об опасности употребления глазированных сырков

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» пояснил об опасности употребления глазированных сырков. По словам специалиста, эти лакомства в три-четыре раза калорийнее, чем обычный творог.

Производители добавляют в продукт много сахара, жира, а также используют низкосортный шоколад. Гинзбург отметил, что каждый из этих компонентов наносит организму вред. По этой причине покупателям стоит обращать внимание на калорийность, жирность и количество углеводов в составе, что указано на упаковке. При злоупотреблении глазированными сырками люди могут столкнуться с избыточным весом и атеросклерозом.

Что касается обычного творога, то в нем практически нет углеводов, поэтому в глазированных сырках они представлены сахаром. Это стоит учитывать при употреблении указанного продукта.

Источник: smotrim.ru