 

Афганские семьи вынуждены продавать детей, чтобы выжить

28.10.2021, 13:32, Новости дня
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Жителям Афганистана приходится продавать детей, чтобы в условиях экономического кризиса обеспечить себе пропитание и вещи первой необходимости, пишет France 24. ООН призвала международное сообщество предотвратить гуманитарную катастрофу в стране, однако многие западные государства отказались выделять финансовую помощь для режима талибов*.

Доведённым до крайности семьям из Калайи-Нау на севере Афганистана пришлось пойти на продажу своих детей. Многочисленные кризисы обрушились на страну: засуха, военные конфликты, COVID-19 и экономический кризис. В Афганистане больше 70 процентов населения живёт за чертой бедности.

ЖИТЕЛЬНИЦА АФГАНИСТАНА: Это моя дочь, ей восемь лет. Я продала её за 1800 евро, потому что мы голодали и жили в долг. Скоро мужчина, который её купил, придёт и заберёт её в свой дом. Я это сделала, потому что у меня не было выбора. Продавать дочь это не что-то хорошее.

Такое решение помогло этой семье покупать продовольствие и вещи первой необходимости в течение нескольких месяцев.

ЖИТЕЛЬ АФГАНИСТАНА: Я их даже не видел больше года. Я не видел наших детей. Они их забрали, мы не можем заплатить за проезд, чтобы их навестить и вернуть. Мы в тупике. Мы так и не навестили наших детей, их мать сошла с ума из-за всех этих несчастий.

Отсутствие доверия между «Талибаном»* у власти и большей частью международного сообщества привело к усугублению продовольственного кризиса. Несмотря на то что ООН в сентябре призвала предотвратить экономическую катастрофу, многие страны отказались финансово помогать афганскому режиму. Согласно свежему докладу ООН, этой зимой больше половины населения Афганистана — около 23 миллионов человек —  столкнутся с нехваткой продовольствия.

Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 



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