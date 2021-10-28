Двух процентов состояния Илона Маска хватило бы для решения проблемы голода в мире

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN заявил, что небольшая группа сверхбогатых людей могла бы решить проблему голода в мире, выделив на эти цели лишь малую часть своего состояния. Он уточнил, что для оказания помощи 42 миллионов человек, которые оказались под угрозой голодной смерти, нужно $6 млрд, то есть, как отмечает CNN, приблизительно 2% от состояния Илона Маска.



Reuters

Небольшая группа сверхбогатых людей могла бы помочь решить проблему голода в мире, вложив лишь малую часть своего собственного капитала, пишет CNN со ссылкой на директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли.

По его словам, «идеальный шторм» из нескольких кризисов, таких как изменение климата и пандемия COVID-19, означает, что многие страны «оказались на пороге голода».

Бизли добавил, что миллиардерам нужно сейчас вмешаться в ситуацию «на единовременной основе».

«(Нужно. — ИноТВ) шесть миллиардов долларов для того, чтобы помочь 42 миллионам человек, которые в прямом смысле слова умрут, если мы их не поддержим. Это несложно», — подчеркнул он в интервью CNN.

По данным Bloomberg, состояние главы компании Tesla Илона Маска составляет почти $289 млрд, а это означает, что Бизли просит пожертвовать всего 2% его состояния.