 

Двух процентов состояния Илона Маска хватило бы для решения проблемы голода в мире

28.10.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли в интервью CNN заявил, что небольшая группа сверхбогатых людей могла бы решить проблему голода в мире, выделив на эти цели лишь малую часть своего состояния. Он уточнил, что для оказания помощи 42 миллионов человек, которые оказались под угрозой голодной смерти, нужно $6 млрд, то есть, как отмечает CNN, приблизительно 2% от состояния Илона Маска.


Reuters

Небольшая группа сверхбогатых людей могла бы помочь решить проблему голода в мире, вложив лишь малую часть своего собственного капитала, пишет CNN со ссылкой на директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли.

По его словам, «идеальный шторм» из нескольких кризисов, таких как изменение климата и пандемия COVID-19, означает, что многие страны «оказались на пороге голода».

Бизли добавил, что миллиардерам нужно сейчас вмешаться в ситуацию «на единовременной основе».

«(Нужно. — ИноТВ) шесть миллиардов долларов для того, чтобы помочь 42 миллионам человек, которые в прямом смысле слова умрут, если мы их не поддержим. Это несложно», — подчеркнул он в интервью CNN.

По данным Bloomberg, состояние главы компании Tesla Илона Маска составляет почти $289 млрд, а это означает, что Бизли просит пожертвовать всего 2% его состояния.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.01 / Протесты в поддержку Навального. Власти Москвы предупредили о “ситуативном” закрытии метро

22.05 / В Польше запущено производство перовскитных панелей

11.07 / Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода

23.10 / Москва оценила резкое увеличение военных расходов Швеции

15.07 / Баку и Ереван начали кибервойну

03.07 / Россия откладывает запуск космической обсерватории «Миллиметрон»

14.09 / Путин и Лукашенко договорились о кредите для Белоруссии

14.10 / Телеведущий Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством»

01.02 / Байден поручил пересмотреть политику в отношении Северной Кореи

30.07 / Чауса нашли в Винницкой области, СНБО утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика