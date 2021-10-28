Бекмамбетов и общество «Знание» решили заняться просветительским контентом

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов и российское общество «Знание» станут кураторами творческих лабораторий, которые объединят специалистов индустрии кино и технологий для популяризации научно-технических знаний.

Объединить инженеров и профессионалов индустрии кино и медиа для популяризации научно-технических знаний и профессий призван новый проект «Наука кино», кураторами которого станут общество «Знание» и Бекмамбетов, основатель студии Bazelevs – единственной из РФ в десятке самых инновационных компаний мира по версии Fast Company, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что инициатива поможет создавать больше популярного контента про науку и технологии, а сам контент сделать более грамотным и достоверным. В рамках проекта планируется запуск творческих лабораторий, в которых к созданию просветительского контента вместе с кинематографистами подключатся ученые, инженеры и разработчики.

Старт программе даст лаборатория CINEMA + AI, в рамках которой молодые кинематографисты окунутся в жизнь инженеров и IT-разработчиков, чтобы снять кино про искусственный интеллект.

Партнерами проекта стали Высшая школа экономики, Высшая школа кино «АРКА», а также Vision Media Postproduction, призванная помочь участникам на этапе постпродакшен.

Студенты и выпускники Высшей школы кино «АРКА» отправятся в Пермь в Технопарк Morion Digital – крупнейший частный технопарк городского формата в сфере высоких технологий в России, одним из ключевых направлений которого является искусственный интеллект. С 3 по 8 ноября преподаватели, резиденты и эксперты технопарка представят молодым кинематографистам свои технологические разработки и IT-культуру, которые лягут в основу фильмов об IT-сфере.

Результатом работы творческой лаборатории станут короткометражные фильмы про разработки в сфере искусственного интеллекта, а также жизнь их создателей. Короткие метры, снятые молодыми кинематографистами, лягут в основу первых российских сериалов и фильмов про современные технологии и их разработчиков: студенты и выпускники киношкол представят свои работы лидерам российских онлайн-платформ и кинопродюсерам в рамках съемок специального выпуска питчинг-шоу DreamApp. Показ короткометражек про современные технологии пройдет 22 ноября в Москве.

«Объединение знаний и опыта кинематографистов и ИТ-специалистов даст нам совершенно новый просветительский контент. Взгляд на технологии глазами профессионалов из индустрии медиа и кино позволит рассказать о них по-новому, сделать их понятнее для зрителя. И именно это один из принципов общества «Знание» – рассказывать просто о сложном, сделать знание доступным, донести его до каждого», – подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

«К сожалению, у нас пока практически нет ни документальных фильмов, ни сериалов, которые бы достоверно и интересно знакомили зрителя с индустрией высоких технологий. В Голливуде такие программы обмена опытом и компетенциями между специалистами индустрии кино и развлечений и учеными, инженерами и разработчиками уже давно существуют. Мы надеемся запустить такие творческие лаборатории и в других областях научно-технического знания», – прокомментировал Бекмамбетов.

На открытии лаборатории CINEMA + AI в Центре культуры НИУ ВШЭ IT-эксперты и кинематографисты обсуждали, что такое искусственный интеллект, как развивается компьютерная индустрия в нашей стране, какие в ней работают игроки и специалисты.

Сооснователь компании Cleverbots Адам Тураев рассказал о технологиях искусственного интеллекта и самых ярких и креативных кейсах его применения. Основатель стартапа Malivar Валерий Шарипов рассказал о перспективах и возможностях «синтетических» людей для бизнеса и творчества, а менеджер AI-трансформации в Департаменте развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Рустам Боровик говорил о том, как развитие AI технологий, – то есть все, что связано с искусственным интеллектом, – меняет бизнес, мир и жизнь современного человека.