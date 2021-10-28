 

В Кремле заявили об отсутствии решения по обязательной вакцинации от COVID

28.10.2021, 13:28, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРешение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в РФ не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.

Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».

Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».

«Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в РФ значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.

Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.

Между тем в РФ 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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