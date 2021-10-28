 

“Потрясающе!” Осадчая показала фигуру после третьих родов

28.10.2021, 13:24, Новости дня
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Осадчая сообщила о поступлении коллекции в продажу.

Телеведущая, родившая в августе третьего ребенка, позировала в одежде, подчеркивающей фигуру. Она примерила облегающие трикотажные платья и юбку из струящейся ткани.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

“Потрясающе!” – отметила подписчица pakhalovichanastasiia.

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

У телеведущей трое сыновей. Старший сын, 18-летний Илья, в этом году окончил школу и поступил в американский вуз. Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук.  

Вместе с нынешним супругом, телеведущим Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает двоих детей: Ивана, который родился в 2017 году, и младшего сына Даниила, появившегося на свет 19 августа 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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