Джавадов: Отказ во встрече Саакашвили с адвокатом и Гордоном с Бацман, дает основание говорить, что руководству Грузии есть, что скрывать и чего опасаться

“Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить”, – крылатое выражение о принципах свободы слова, демократии, приписываемое Вольтеру. На самом деле, авторство принадлежит английской писательнице Эвелин Холл, и прозвучало в ее книге-биографии Вольтера “The Friends of Voltaire (1906). Впрочем, не так важен автор этой фразы, сколь важна ее актуальность при анализе того, что происходит вокруг экс-президента Грузии, великого реформатора Михаила Саакашвили.

Вот уже 28 дней он находится в тюрьме. Я далек от мысли оценивать справедливость выдвигаемых против него обвинений. Но я глубоко убежден в том, что сам факт нахождения Саакашвили в тюрьме наносит большой урон репутации Грузии в мире. Личность такого грандиозного масштаба, заслуги которого перед Грузией попросту невозможно отрицать, не должен находиться в тюрьме. Тем более, с учетом его нынешнего состояния здоровья, ослабленного длительной голодовкой.

Также возмутительной считаю ситуацию, при которой имеет место запрет на въезд в Грузию адвокату Михаила Саакашвили, а также Дмитрию Гордону и Алесе Бацман. Да, у каждой страны есть право запрещать въезд тому или иному лицу без объяснения причин. Но в данной ситуации все предельно очевидно. Запретительные меры решено ввести против лиц, которые открыто поддерживают экс-президента Грузии. Причем, решение было принято, несмотря на то, что МИД Украины дал официальный запрос в МИД Грузии.

Ясное дело, что встреча адвоката экс-президента с ним, а также визит к Саакашвили Дмитрия Гордона и Алеси Бацман никак бы не повлиял на судьбу Михаила Николозовича, не сказался бы на внутриполитической ситуации в Грузии. При этом отказ нынешнего руководства Грузии на такую встречу дает основание говорить о том, что им есть, что скрывать. И им есть, чего опасаться. Потому что сильная, уверенная в своей правоте, в поддержке абсолютного большинства граждан власть не стала бы вводить такого рода запретные меры.

Которые тем более поразительны, что в Грузии нет запрета на посещение по-настоящему одиозных политиков, журналистов из разных стран мира. При этом для людей, которые всегда словом и делом поддерживали эту прекрасную страну, вводится запрет. И это идет вразрез с той крылатой фразой, автором которой является английская писательница Эвелин Холл. Очень жаль, что мы стали свидетелями всего этого. При этом я глубоко убежден, что есть куда более справедливый суд. Это суд истории. И он даст ответ на все вопросы, указав на роль Михаила Саакашвили в судьбе Грузии и на роль его обвинителей, запрещающих въезд в страну людям, которые многократно доказывали свою любовь к Грузии, причем в самые трагические для нее моменты.

Источник: “ГОРДОН”

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