 

“Должны убеждать”. Шмыгаль возложил на местные власти ответственность за низкий уровень вакцинации от COVID-19

28.10.2021, 13:24, Новости дня
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“Наша цель остается неизменной – вакцинация большей половины взрослого населения до конца этого года. По состоянию на сейчас по крайней мере одной дозой вакцинировано более 30% взрослого населения. Есть регионы-лидеры, но, к сожалению, есть области, где показатель сильно отстает от общего по стране”, – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что “здесь остается ответственность местных руководителей, которые обязательно должны выходить убеждать свою общину вакцинироваться”.

В качестве примера Шмыгаль привел город Моршин Львовской области, где полностью вакцинированы более 75% жителей и, “как следствие, ни одного госпитализированного с коронавирусом”.

“Более наглядной демонстрации действенности вакцины сложно придумать, но это пока что единичный случай”, – отметил премьер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Вакцинация от COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 28 октября сделано почти 16,8 млн прививок, за последние сутки в стране сделали рекордные 292 тыс. прививок.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 66,2 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели 2,4 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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