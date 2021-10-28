Ляшко: Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по всем показателям

“В настоящее время Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по каждому показателю – по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов”, – сказал Ляшко.

По его словам, заболеваемость сейчас растет во всех 15 странах Европы с населением больше 10 млн человек.

“Чтобы уменьшить нагрузку на нашу медицинскую систему и спасти как можно больше жизней, мы вынуждены вводить жесткие карантинные меры. Сейчас восемь регионов страны находятся на красном уровне эпидемической опасности – Ровенская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области. С 30 октября красный уровень будет установлен на территории еще семи областей”, – сказал министр.

Он заявил, что основные причины ситуации – легкомысленное отношение людей к вакцинации и пренебрежение противоэпидемическими правилами.

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне карантина находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область, с 26-го – Ровенская и Николаевская. 27 октября Госкомиссия решила перевести еще семь областей Украины в “красную” зону карантина с 30 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев COVID-19 (более 26 тыс. за последние сутки), умерло 66,2 тыс. пациентов.

Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Страну ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

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