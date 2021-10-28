Мнение: Про «Нос» Серебренникова

В Мюнхене, в Баварской опере прошла премьера оперы Дмитрия Шостаковича «Нос» в постановке Кирилла Серебренникова, приговоренного в России к трем годам колонии условно.

Из-за пандемии театр открыл доступ для всех к онлайн-трансляции оперы. Серебренников осовременил оперу, написанную в 1927–1928 годах. И мир вчера увидел не сатирическое изображение царской России, а Россию современную.

«На сцене – уродливое общество многоносов. Чем больше носов на лице актера, тем выше его социальный статус. Обычный майор Ковалев мог бы воспользоваться свободой от потери носа, но из-за многих привилегий он изо всех сил пытается вернуть его. Все это происходит в кафкианском полицейском государстве, которое возводит и разрушает преграды», – написала Сузанне Бенда из газеты Stuttgarter Zeitung.

Стоит посмотреть ( ссылка на трансляцию будет доступна месяц)? Или ничего нового о современной России я не узнаю?

На снимке: сцена из оперы , фотография отсюда

—