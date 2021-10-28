 

Кроссовер Audi Q6 E-Tron проходит тестирование

28.10.2021, 13:01, Новости дня
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Новый электрический кроссовер Audi Q6 E-Tron проходит этап дорожных испытаний.

Предполагается, что официальная премьера транспортного средства состоится в 2022 году. Вместе с тем производитель позиционирует кроссовер в качестве 2023 модельного года. Также указано, что новый электрокроссовер Audi Q6 E-Tron получит существенные отличия по внешнему виду от концепта, показанного ранее. Кроме того, достоинством модели указали запас хода около 500 километров без подзарядки.

Серийное производство электрокара начнут в следующем году на немецком предприятии. Пока уровень мощности и другие особенности указанной модели удерживаются в тайне и будут сообщены несколько позже.



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