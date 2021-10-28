Mitsubishi представила гибридную версию кроссовера Outlander нового поколения

Японский автогигант Mitsubishi официально презентовал обновленный гибридный паркетник Outlander PHEV.

Автомобиль сменил платформу, что позволило установить семиместный салон и несколько режимов вождения. Кроме того, модель отличается от бензиновой версии шильдиками, свидетельствующими о гибридной системе. В салоне кроссовера установили цифровую приборную панель, а также удобный блок управления климатической системой.

Под капотом установлен 2,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью до 133 л.с., а также электромоторы на 1356 сил. Предполагается, что запас хода на электротяге на новом гибридном паркетнике достигает 87 километров. Остальные детали пока не указаны.