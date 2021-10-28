Новинка универсала Fabia Combi не выйдет на рынок

Вопросы относительно будущей генерации модели Fabia Combi оставались до последнего времени.

Вместе с тем производитель неоднократно указывал на то, что в дальнейшем планируется начать выпуск модификации универсала Fabia Combi. Вместе с тем теперь окончательно принято решение отказаться от данной идеи, несмотря на то, что все необходимые работы для начала производства Fabia Combi уже проведены.

Предполагается, что новый универсал Fabia Combi не выйдет на рынок ввиду сложностей с соответствием экологическим стандартам, которые в очередной раз ужесточат в Европе. Вместе с тем не исключено появление универсала в остальных регионах, где не действуют такие требования к автопроизводителям и их технике.