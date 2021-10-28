Прототип кроссовера Audi Q9 2023 предстал перед шпионами

Фотошпионам удалось запечатлеть тестовые испытания новой модели Audi Q9 в серийном кузове.

По снимкам можно увидеть, что автомобиль имеет увеличенную колесную базу и объемный кузов. Вместе с тем передняя часть отличается вытянутой решеткой радиатора, зауженными фарами и бампером. Кроме того, салон нового кроссовера Q9 получил трехрядное расположение кресел для удобного размещения семи человек. Обновленный паркетник получит цифровую приборную панель, а также более качественные материалы отделки.

Эксперты предполагают, что новинка оснащается как бензиновыми двигателями, так и гибридной силовой установкой. Производитель пока не намерен раскрывать уровень производительности и другие особенности немецкого кроссовера Q9.