Прототип кроссовера Audi Q9 2023 предстал перед шпионами

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28.10.2021, 13:00, Новости дня
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Фотошпионам удалось запечатлеть тестовые испытания новой модели Audi Q9 в серийном кузове.

По снимкам можно увидеть, что автомобиль имеет увеличенную колесную базу и объемный кузов. Вместе с тем передняя часть отличается вытянутой решеткой радиатора, зауженными фарами и бампером. Кроме того, салон нового кроссовера Q9 получил трехрядное расположение кресел для удобного размещения семи человек. Обновленный паркетник получит цифровую приборную панель, а также более качественные материалы отделки.

Эксперты предполагают, что новинка оснащается как бензиновыми двигателями, так и гибридной силовой установкой. Производитель пока не намерен раскрывать уровень производительности и другие особенности немецкого кроссовера Q9.



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