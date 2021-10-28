Снятие наличных для россиян будет доступно только после предъявления QR-кода

Выдача наличных в банкоматах будет возможна только после предъявления QR-кода. Об этом на условиях строгой анонимности сообщил источник, приближенный к руководству Роспотребнадзора.

«Также в числе мер стимулирования к вакцинации рассматриваются блокировка счетов граждан, не имеющих QR-кода, либо справка о перенесенном заболевании, подтвержденная цифровой подписью лечащего врача. При утверждении данных мер в кредитные организации будет направлены соответствующие распоряжения», – сообщил источник в ведомстве.

Напомним, в настоящее время за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, послужившее причиной массового заражения граждан, можно лишиться свободы на срок до двух лет. Предусмотрен и штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

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