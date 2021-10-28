Предложение получила давно, но под венец так и не пошла: почему старшая дочь Евгения Сидихина отказывается выйти замуж

Полина Сидихина – старшая дочь знаменитого артиста Евгения Сидихина, а еще актриса, которая имеет больше тридцати работ в фильмах и телесериалах и много сыгранных ролей в театре, в том числе в спектаклях «Алые паруса», «Два вечера в веселом доме» по «Яме» Куприна. А еще Полина воспитывает очаровательную дочку и при этом не торопится идти в ЗАГС с ее папой. Почему дочь знаменитого артиста отказывается выйти замуж?

Дочь Евгения Сидихина

Чуть ли не с самого рождения Полины все твердили, что она станет артисткой. Впрочем, о какой карьере еще могла мечтать наследница двух актеров. Правда, мать Полины работала в кукольном театре, но это ничуть не портило творческой атмосферы, которая царила в их семье. Поэтому Полина очень рано определилась с выбором профессии и сразу после школы отправилась поступать Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Правда, Полина переживала, что ее будут рассматривать как наследницу знаменитого артиста, поэтому, войдя в аудиторию, она представилась фамилией мамы. Полина даже не догадывалась о том, что экзаменационная комиссия отлично знала не только ее отца, но и мать тоже.

Театральный институт

При этом они с большим уважением отнеслись к желанию девушки поступать самостоятельно, не используя фамилию папы. Выйдя из университета после объявления поступивших, Полина разрыдалась на плече отца, который поджидал ее на улице вместе с матерью. Родители решили, что дочка провалилась, а девушка плакала от жалости к тем, у кого не получилось поступить в театральный институт.

Первый год в академии был для Полины сложным. Все однокурсники Сидихиной жили в общежитии, а она одна была из Санкт-Петербурга. Да к тому же сдержанность девушки принимали за высокомерие и не общались с ней.

Не успев хорошо познакомиться с Полиной, однокурсники решили, что она будет смотреть на них свысока. Правда, уже на 2-м курсе многие извинялись за то, что думали о Сидихиной плохо.

Без штампа

Несмотря на стремление детей быстро выскочить из-под родительского крыла, Полина до двадцати четырех лет жила с мамой и папой. У Сидихиных очень дружная семья, сестры не ссорятся, вполне возможно, из-за большой разницы в возрасте.

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Полина никогда не страдала от дефицита мужского внимания. У нее всегда было много поклонников, которые старались завоевать ее сердце, но поскольку артистка искала в будущем избраннике ту же уверенность, мужественность и ответственность, которые есть у ее папы, то окончательно выбор делать очень долго не решалась.

Очень скоро в жизни Полины появился молодой человек по имени Дмитрий, на которого она обратила внимание. Он тоже не остался равнодушен к девушке, поэтому их знакомство переросло в долгий роман и создание семьи, правда, без похода в ЗАГС. Хотя свадьбу пара все же сыграла, но не настоящую.

Торжество

Полина Сидихина на свое тридцатилетие сыграла фиктивную свадьбу. Она к своему юбилею разработала настоящий сценарий, в котором были все традиционные обряды, от встречи с караваем до бросания букета. Полина даже белое платье надела.

Тогда уже супруги ждали рождения дочери, поэтому, когда в Интернете появились фото невесты, все знакомые и фанаты наперебой стали ее поздравлять. И актрисе пришлось признаться, что свадьба уже была, а вот штампа в паспорте так и нет, хотя предложение Полина получила очень давно.

Дочь

По мнению Сидихиной, роспись не имеет никакого значения. Влюбленные либо любят друг друга, либо не любят, и никакой штамп не будет гарантией сохранения семьи.

Актриса уверена, что жить надо в любви и согласии. Как ее мама и папа, которые и в настоящее время не утратили страсти друг к другу.

В ноябре 2018 года Сидихина родила дочку Стефанию. Полина очень быстро стала вновь выходить на сцену и сниматься в фильмах, но признается, что в настоящее время самое главное место в ее жизни занимает ребенок.