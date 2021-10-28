Виктория Боня обвинила Ксению Бородину в злоупотреблении запрещенными веществами

Виктория Боня в одном из последних интервью обвинила Ксению Бородину в злоупотреблении запрещенными веществами. По словам звезды, телеведущая появлялась в странном виде на съемки проекта «Дом-2».

Обе знаменитости неоднократно посылали колкости в адрес друг друга. Что касается последнего обвинения Бони, то она готова публично извиниться перед оппоненткой, если она докажет обратное. Для этого достаточно сдать анализ, который расскажет об образе жизни человека на протяжении нескольких лет. В этом случае используется волос, а Боня готова дать и свой биоматериал на исследование.

Поводом для обвинений стало то, что Бородина часто появлялась на площадке «Дом-2» в солнцезащитных очках, вероятно, прикрывая отекшие глаза, считает модель. Также иногда ведущая представала перед камерами со странным внешним видом.

Также Боня рассказала, что Бородина любит интриги за спиной, однако легко быть смелым в соцсети, когда из множества видеороликов звезда публикует только идеальные, а когда дело доходит до диалога лицом к лицу, смелость улетучивается. Она привела в пример свой конфликт с Владимиром Соловьевым. Ведущий пригласил ее в свое шоу, где они высказали свои претензии друг другу в глаза. Это демонстрирует ее мужество, смелость и ум.

С другой стороны, стоит учитывать наличие у каждого человека своего мнения, на которое глупо обижаться. Например, Ксения Собчак всегда высказывает свое мнение о человеке ему в лицо, поэтому ее уважают, другие же являются лишь «тявкающими собаками», цитирует издание «ГлобалМСК.ру» Викторию Боню.