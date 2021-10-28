 

В МИД заверили в отсутствии у РФ планов проводить переговоры по газу во вред Молдавии

28.10.2021, 12:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия не намерена вести переговоры по газу с Молдавией во вред молдавской стороне, заверил замглавы МИД Александр Панкин.

«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что российские партнеры должны понимать выгоду от долгосрочных контрактов, однако заставлять их Москва не может.

«Мы не можем никого заставлять идти на долгосрочные контракты, но наши контрагенты должны сами понимать выгоду этого вида сделок в условиях волатильности рынка. Большая часть контрактов сейчас носит долгосрочные характер, многие носят рыночный спотовый характер – это покупателям решать, что им выгоднее, на что они делают ставку – на рост рынка, на падение, на устойчивость. Все подогревается различным коммерческими и политическими интересами», – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG.

Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП. 



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