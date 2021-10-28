 

Лукашенко пообещал жесткий ответ на милитаризацию у западных границ

28.10.2021, 12:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинск и Москва будут жестко реагировать на милитаризацию вдоль западных границ Белоруссии, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым.

«С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков «Леопард». Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай – границам Союзного государства», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, власти все это видят и будут очень жестко на это реагировать. «Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны», – подчеркнул он.

Также глава государства попросил Россию оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

«Знаю, что, когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе», – сказал он. 

По его мнению, Минск и Москва при расследовании дела о геноциде не остановятся только на Белоруссии, а также коснуться Урала, Сталинграда, Москвы, Ленинграда.

Ранее Лукашенко рассказал о переброске бронетехники к западной границе страны, в том числе танков «Леопард».

До этого в Польше приняли закон о строительстве забора на границе с Белоруссией, объяснив это защитой от «миграционного шантажа». Также глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией.



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