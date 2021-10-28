Песков назвал причину избыточной смертности в России

Распространение коронавируса и его последствия усугубили ситуацию со смертностью в России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида. Вы знаете, что ковид помимо самой болезни, которая убивает, еще имеет последствия. Поэтому причина в ковиде», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее президент Владимир Путин ввел с 30 октября по 7 ноября период нерабочих дней с сохранением заработной платы сотрудников. В некоторых регионах приняли решение объявить нерабочие дни раньше. А в Тюменской области заявили о полном локдауне.

За минувшие сутки в РФ выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 235 057 человек.