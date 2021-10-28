 

Прогноз – Личное мнение

28.10.2021, 12:32, Разное
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С сегодняшнего дня и до 7 ноября включительно в столичном регионе вводятся полномасштабные ограничения.

Кинотеатры и автосервисы закрываются. Резину менять? Сами меняйте! Нельзя работать и алкомаркетам — синьку свою покупайте в обычных продуктовых.


Фото: Соцсети

Закрываются, естественно, и спортзалы. Парикмахерские, маникюрные салоны, бани и прачечные.

Чего ещё нельзя в эти дни?

Нельзя массово собираться — ни просто так, ни на свадьбу. Регистрация брака возможна, но без гостей. Общепит будет работать на вынос, ТРЦ тоже закрыты.

На первый взгляд кажется, что нельзя ничего, но на самом деле это не так.

Можно улететь в Египет, что многие и провернули. Море, солнце, скученность, а потом с вирусом — домой.

Общественный транспорт тоже продолжит работу в штатном режиме. Просто так гулять по улицам можно. Из развлечений — в музей пожалуйте по QR-коду. Всё равно ведь алкомаркеты все закрыты, почему бы не приобщиться к прекрасному?

По поводу работы всяких предприятий, откровенно скажу, не знаю. По идее, всех же выгнали? Но они продолжают работать.

Помогут ли ограничения победить пандемию?

В целом, конечно, они не спасут от заразы, но пик заражений снимут, в больницах освободятся места для прилетевших из краткосрочного отпуска.

Вопрос, который меня больше всего волнует, заключается в том, сколько ещё таких карантинов будет?

Обязательная вакцинация так и не вводится. Просветительская деятельность о прививках никому не нужна.

Значит, все, кто привился ранее, снова скоро станут уязвимы для вируса. Пойдут ли они ревакцинироваться или просто забьют? Если уж в окружении Президента адъютант не успел повторно привиться, то уж обычные люди, как мне кажется, точно пропустят сроки.

В итоге, конечно, будет сформирован коллективный иммунитет — рано или поздно все переболеют. Но до этого ещё 3-4 волны и столько же карантинов.

Как считаете, в каком году закончится пандемия? Мой прогноз: 2023 год.

Источник: Лена Миро



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